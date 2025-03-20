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Четверг, 20 марта 2025, 08:57 мск

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Стрелявший возле храма мужчина раньше палил из травмата по жилым домам

Фото СУ СКР по Свердловской области

Молодой человек, который стрелял из пистолета возле храма на улице Малышева, месяц назад уже совершал подобное правонарушение.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, вечером 18 февраля фигурант стрелял из окна жилого дома по адресу: Таллинский переулок, 6, в сторону окон других жилых домов. Следствие просит откликнуться людей, которые были свидетелями этой стрельбы или пострадали от нее. Телефоны: 8(343)261-11-23, с.т. 8-982-654-03-63, или обратиться в полицию по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.

Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина был задержан в квартире по улице Молотобойцев, сопротивления он не оказал. «Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 г.р. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки «МР». В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего», – сказал Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 18 марта поступило сообщение о том, что возле православного храма в районе улицы Малышева в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из пистолета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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