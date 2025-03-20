Стрелявший возле храма мужчина раньше палил из травмата по жилым домам

Молодой человек, который стрелял из пистолета возле храма на улице Малышева, месяц назад уже совершал подобное правонарушение.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, вечером 18 февраля фигурант стрелял из окна жилого дома по адресу: Таллинский переулок, 6, в сторону окон других жилых домов. Следствие просит откликнуться людей, которые были свидетелями этой стрельбы или пострадали от нее. Телефоны: 8(343)261-11-23, с.т. 8-982-654-03-63, или обратиться в полицию по линии «02». Конфиденциальность гарантируется.

Сейчас молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», ему грозит до 7 лет лишения свободы. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина был задержан в квартире по улице Молотобойцев, сопротивления он не оказал. «Задержанным оказался уроженец города Яровое Алтайского края по имени Роман, 1995 г.р. В беседе с сыщиками он принес извинения за свой поступок. Предполагаемое орудие преступления – травматический пистолет марки «МР». В настоящее время оперуполномоченные уголовного розыска и участковые анализируют съемки с уличных камер видеонаблюдения, а также отрабатывают жителей микрорайона для установления возможных очевидцев произошедшего», – сказал Горелых.

Как уже сообщал «Новый День», вечером 18 марта поступило сообщение о том, что возле православного храма в районе улицы Малышева в Екатеринбурге мужчина открыл стрельбу из пистолета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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