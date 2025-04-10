В деле подростков-террористов появился еще один фигурант, он арестован

В деле трех уральских подростков, обвиняемых в подготовке теракта, появился новый фигурант – 17-летний юноша. Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, установлен ещё один преступный эпизод, к которому причастен один из трех ранее арестованных обвиняемых и новый фигурант.

По версии следствия, два этих подростка в ноябре 2024 года в Железнодорожном районе Екатеринбурга избили незнакомого 30-летнего мужчину из-за расовой ненависти. В результате преступных действий здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. Подростку уже предъявлено обвинение по ч.3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое группой лиц по предварительному сговору, по мотивам расовой ненависти). Суд заключил его под стражу.

Как ранее писал «Новый День», три ранее выявленных фигуранта арестованы до 21 июня. По версии следствия, в ночь на 22 декабря 2024 года подростки, используя бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью, подожгли служебную автомашину органов внутренних дел, стоявшую на парковке на улице Чапаева в Екатеринбурге. Автомобиль получил значительные повреждения и восстановлению не подлежит. Кроме того, подростки 16 и 17 лет планировали совершение теракта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания людей в Екатеринбурге. У злоумышленников изъяли компоненты СВУ и средства связи с инструкциями по его изготовлению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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