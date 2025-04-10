На «УГМК-Арене» пройдет матч памяти Федора Малыхина

В воскресенье, 13 апреля на «УГМК-Арене» пройдет матч памяти Фёдора Малыхина, воспитанника екатеринбургского хоккея и экс-капитана клуба «Автомобилист».

«На лед выйдут друзья и бывшие одноклубники Фёдора, юные хоккеисты родной для Малыхина школы «Спартаковец», ветераны нашего клуба, а также игроки «Автомобилиста», многие из которых дружили с Фёдором, играли с ним вместе за наш клуб, либо выходили против него на лёд. Дружеский поединок, посвящённый памяти нашего земляка, замечательного хоккеиста и человека пройдёт в формате три периода по 30 минут «грязного» времени», – рассказали в ХК «Автомобилист».

Начало матча в 15:00. Вход свободный. «УГМК-Арена» откроется для зрителей в 13:30; вход в чашу арены – в 14:00.

Федор Малыхин родился в Екатеринбурге и начал спортивную карьеру в «Автомобилисте», дойдя до звания капитана команды. В 2014 году он принимал участие в «Матче звезд КХЛ». В дальнейшем нападающий перешел в «Ак Барс», и вместе с казанцами выиграл Кубок Гагарина в сезоне 2017/2018. Также Федор Малыхин играл в «Спартаке», «Витязе» и «Авангарде». Профессиональную игровую карьеру он завершил в 2023 году.

18 марта Федор Малыхин скончался. Ему было 34 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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