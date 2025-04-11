Екатеринбург украсят к Пасхе

Улицы Екатеринбурга традиционно украсят к Пасхе. В этом году ее отмечают 20 апреля. В прошлые годы в центральных точках городах появлялись огромные пасхальные яйца, выполненные из тысяч цветков роз.

«В этом году Екатеринбург будет украшен пасхальными фигурами – они появятся на улице Вайнера, у храма Большой Златоуст и возле часовни святой Екатерины, и каждая будет уникальна. Также мы заканчиваем работы над 3D-роликом, который появится на экранах города», – перечислила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Отметим, что, по сложившейся за последние годы традиции, меценаты поздравят медицинских работников – специально для них приготовят и освятят пять тысяч куличей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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