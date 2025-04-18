Владыка Евгений благословил уральских верующих перед поездкой в Иерусалим

Паломники из Екатеринбурга отправились в поездку в Иерусалим, откуда привезут Благодатный огонь. Специальный борт на Святую землю организовали учредители Фонда святой Екатерины.

«В нашем мире очень много чудес, но они бывают неочевидны. Вода на крещение освящается, и, с одной стороны, какие-то свойства приобретает, но это неочевидно. Не отличишь освященную от неосвященной. Или иконочку освященную от неосвященной. Или дом – освященный или нет. А здесь Господь присылает такой знак, такое чудо, которое абсолютно очевидно. И даже привычно для людей, но это знак присутствия Божия на земле, знак непосредственной связи Бога и его народа. То, что огонь пребывает в Екатеринбурге, это связь Бога и нашего города», – обратился Владыка к паломникам.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений встретился с паломниками прямо в аэропорту Кольцово. «Между Святой Землей и Россией всегда была связь, и именно паломники всегда были этой связью, которые пешком, на пароме, какими-то другими средствами добираются туда, чтобы помолиться. Сегодня наши паломники тоже станут такой ниточкой связи. Для меня это очень важно. Я очень надеюсь, что за нашу общую молитву огонь сойдет в этом году, что его частица прибудет на Пасху и пройдет вместе с нами крестным ходом по улицам Екатеринбурга. Наш город – это не Ебург, не Екб, а город святой Екатерины, святой город», – сказал владыка.

Благодатный огонь доставят на Урал в ночь с субботы на воскресенье и привезут в Свято-Троицкий кафедральный собор, а затем и во все храмы и церкви региона.

Как уже сообщал «Новый День» в праздник Светлой Пасхи особое внимание будет уделено украшению центральных улиц Екатеринбурга фигурами в виде пасхальных яиц высотой 2,5 метра из живых цветов, которые появятся у храма Большой Златоуст, часовни святой Екатерины и на улице Вайнера.

Уже по традиции меценаты поздравят медицинских работников – специально для них приготовят и освятят пять тысяч куличей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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