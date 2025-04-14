Из-за паводка закрыты три моста на реке Ница

Свердловская Госавтоинспекция закрыла движение на трех мостах для всех видов транспорта в связи с разливом реки Ница.

Как сообщает пресс-служба ГАИ, движение перекрыто:

– на 2 км автодороги «село Бобровское – село Ницинское»;

– на 1 км автодороги «село Городище – деревня Боровикова»;

– на 1 км автодороги «село Елань – деревня Яр».

На опасных участках установлены временные дорожные знаки 3.2 «Движение запрещено». Перебраться через зоны подтопления можно объездными путями через ближайшие населенные пункты. Госавтоинспекция призывает граждан учитывать сложившуюся обстановку и избегать поездок в районы возможного подтопления.

Как уже писал «Новый День», от большой земли уже отрезаны паводком две деревни в Талицком районе – Заречная (11 домов, 18 человек, в том числе один ребенок) и Заселина (9 домов, 12 человек) и село Яр в Байкаловском районе (11 домов, 14 человек, детей нет). Все необходимое жителям деревень завезли до начала паводка.

Слободо-Туринск, Елена Владимирова

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