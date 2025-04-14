На Среднем Урале выросло число ипотечных сделок

В Свердловской области выросла выдача ипотечных кредитов после традиционного спада в начале года.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, в феврале 2025 года в регионе был заключен 1941 договор по ипотеке – это на 62% больше, чем в январе. Общая сумма ипотечных займов составила порядка 7 миллиардов рублей (на 66% больше, чем в январе). Между тем в сравнении с февралем 2024 года количество заключенных сделок сократилось на 43%, а объем выданных ипотечных кредитов – на 32%. Статистика ипотечных сделок за март 2025 года пока не собрана.

Напомним, отмена льготной ипотеки в июле 2024 года и последующее ужесточение условий ипотечных программ привело к существенному падению спроса на ипотечные займы. При этом выросло число покупателей, которые используют собственные сбережения для приобретения жилья. По данным Уральской палаты недвижимости, на рынке Екатеринбурга приблизительно 56 тысяч нераспроданных квартир. Риэлторы осторожно говорят о возможной ценовой стагнации на рынке жилья, однако квартиры в новостройках (которые можно купить по семейной ипотеке) продолжают дорожать.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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