На рынке Екатеринбурга – 56 тысяч нераспроданных квартир. Риэлторы рассказали, что будет с ценами на недвижимость в 2025 году

После отмены льготной ипотеки и взвинчивания ключевой ставки ситуация на рынке недвижимости Екатеринбурга остается сложной, но стабильной. Эксперты прогнозируют, что количество новых строительных проектов будет медленно снижаться, но вряд ли это повлияет на объем предложений и стоимость квартир, рассказали «Новому Дню» в пресс-службе Уральской палаты недвижимости.

Рыночной ипотеки больше нет

В 2024 году продажи жилья сократились приблизительно на 28%. Осенью прошлого года в Екатеринбурге было зарегистрировано около 2 тысяч сделок на первичном рынке недвижимости, в декабре – около 2700. В январе 2025 года количество сделок составило примерно 1 тысячу, но это объяснимо из-за длинных новогодних праздников, пояснили в УПН. В настоящее время в Екатеринбурге имеется приблизительно 56 тысяч нераспроданных квартир – это значительный объем на рынке.

В январе доля сделок с использованием ипотеки составила 43%. Большинство операций проводилось по льготным программам, в частности по семейной ипотеке. Рыночная ипотека сейчас почти отсутствует, констатируют риэлторы. Бывают ситуации, когда покупатели берут небольшие займы на короткие сроки, чтобы расплатиться за недвижимость, или пользуются субсидией от застройщика.

Рассрочка от застройщика – есть ли риск?

На фоне драматичного падения ипотеки девелоперы предлагают потенциальным клиентам собственные программы рассрочки. В УПН оценили этот инструмент для приобретения жилья: «Риски для покупателей возникают в тех случаях, когда они принимают авантюрную позицию при заключении сделок, надеясь на возможность получения кредита по более низкой ставке в будущем. Если потенциальный покупатель адекватно оценивает свои финансовые возможности и понимает, что в течение года ему необходимо реализовать, например, квартиру на вторичном рынке, и уже располагает практически завершенной рассрочкой, ситуация оказывается гораздо более благоприятной. Необходимо трезво оценивать условия рынка. В настоящее время практически нет недобросовестных застройщиков. Тем не менее, нельзя исключать возникновения новых замороженных строительных проектов, учитывая текущие трудности ряда компаний. Для поддержания темпов строительства и снижения ставки по проектному финансированию необходимо обеспечить большой объём продаж, а в условиях низкой активности сделок это становится проблемой. Результатами этого могут стать снижение качества или увеличение сроков строительства, что на данный момент предсказать невозможно».

Риэлторы считают, что в 2025 году сократится количество новых строительных проектов. Но это не должно сказаться на предложении, потому что за прошлые годы накопился большой объем квартир в новостройках.

Что происходит с вторичным рынком жилья

Спрос на «пожившие» квартиры также упал, но покупатели сохраняют высокий интерес к объектам сегмента «эконом» и «комфорт». «Избыточного предложения на рынке не наблюдается, и текущего оборота, поддерживаемого обменными сделками, достаточно. Однако при увеличении объема предложения может возникнуть проблема для рынка. Старый фонд имеет тенденцию к снижению цен, в то время как современные проекты дорожают вместе с инфляцией», – отметили в УПН.

По прогнозам экспертов, в 2025 году стоит ожидать ценовую стагнацию на рынке жилья. Покупатели могут найти скидки на отдельные категории квартир на первичном рынке, но в целом жилье в новостройках продолжит дорожать. На вторичном рынке останется возможность сторговаться с продавцом, но все это решается индивидуально в сделках.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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