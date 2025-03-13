На Урале растет объем жилищного строительства, несмотря на падение ипотеки

В Свердловской области объем жилищного строительства вырос на 19% по сравнению с прошлым годом. Сейчас в регионе строится 5,2 миллиона квадратных метров жилья. В ближайшее время строительство будет поддерживаться за счет реализации в Екатеринбурге программ КРТ, следует из мартовского доклада Банка России.

Во второй половине 2024 года на Урале и в России в целом спрос на покупку жилья в ипотеку существенно снизился из-за отмены льготной ипотеки и ужесточению условий других ипотечных программ. Доля покупателей, которые используют собственные средства для покупки недвижимости, выросла. В январе 2025 года количество жилищных кредитов заметно снизилось по сравнению с январем 2024 года. Но доля одобренных заявок по ипотеке оказалась выше за счет отмены для банков лимитов по льготным программам.

«Во второй половине 2024 года мы наблюдали некоторое замедление роста цен на жилье, но в начале текущего года эта тенденция осталась актуальной уже только для вторичного рынка. Квартиры в новостройках по-прежнему дорожают из-за роста себестоимости строительства. Кроме того, на первичном рынке на стадию реализации начинают выходить более дорогие проекты, которые были запущены еще на пике спроса», – отметил экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов.

Как ранее писал «Новый День», на рынке недвижимости Екатеринбурга сейчас порядка 56 тысяч нераспроданных квартир. Риэлторы фиксируют, что рыночной ипотеки сейчас фактически нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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