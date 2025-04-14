Суд постановил ликвидировать Фонд Ройзмана*

Фонд Ройзмана* (Евгений Ройзман внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагентов) будет ликвидирован по решению суда.

Как передает ТАСС, сегодня Октябрьский суд Екатеринбурга удовлетворил иск управления Минюста Свердловской области о ликвидации фонда.

Отметим, что сам Ройзман* среди участников процесса не фигурирует. Ответчиком заявлена генеральный директор фонда Светлана Косолапова, а заинтересованными лицами – члены попечительского совета Салават Фазлитдинов и Сергей Щипачев. По данным истца, фонд тратил собранные на лечение детей деньги не по назначению.

Как уже сообщал «Новый День», Фонд Ройзмана* занимался сбором средств для детей, больных СМА, в частности, для Саши Лабутина.

* Евгений Ройзман признан физическим лицом – иноагентом

Екатеринбург, Елена Владимирова

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