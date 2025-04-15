Оштрафован пикетчик, пришедший с плакатом на открытие памятника операции «Поток»

Суд оштрафовал за дискредитацию Вооруженных Сил РФ жителя Екатеринбурга Романа Гильманова, который устроил несанкционированный одиночный пикет во время открытия памятника операции «Поток».

«Судьей установлено, что 25.03.2025 Гильманов Роман Маратович, находясь на открытии выставки, провел публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования с использованием агитационного материала – плаката», – сообщили в пресс-службе Кировского райсуда. Гильманов оштрафован на 30 тысяч рублей.

Как уже писал «Новый День», 25 марта в Екатеринбурге возле Храма на Крови открыли памятник героям операции «Поток» – это полноразмерный макет участка газопровода, по которому шли российские бойцы освобождать Суджу. Напомним, во время операции «Поток» российские бойцы прошли под землей по газопроводу около 15 км, зайдя в тыл ВСУ в Судже и застав противника врасплох – с этого началось освобождение территории от украинских захватчиков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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