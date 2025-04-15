Потенциальный кандидат в губернаторы Свердловской области сменил фамилию

Депутат свердловского заксо Рант Агаджанян, представитель партии «Новые люди», сменил фамилию на Краев. Сейчас он меняет паспорт.

Эту информацию депутат сам подтвердил «Новому Дню». По словам Ранта Кароевича, с политикой это решение никак не связано. «У меня есть очень приятная личная причина, попозже я о ней расскажу», – пообещал он.

Отметим, что Рант Кароев (Агаджанян) находится у политологов в списке потенциальных кандидатов в губернаторы Свердловской области. Накануне он и лидер «Новых людей» Алексей Нечаев побывали на встрече с полпредом Артемом Жогой, где, в том числе, обсудили предстоящие выборы.

Напомним, что досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут в сентябре. Предыдущий губернатор Евгений Куйвашев подал в отставку по собственому желанию. Владимир Путин направил на Урал врио Дениса Паслера, который до этого был главой Оренбурской области.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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