В избирательном бюллетене у пяти кандидатов в губернаторы будет шесть фамилий (ФОТО)

Свердловский избирком утвердил текст бюллетеня для голосования на досрочных выборах губернатора 14 сентября 2025 года.
В нем содержатся сведения о пяти кандидатах: Александре Ивачеве (КПРФ), Александре Каптюге (ЛДПР), Ранте Краеве («Новые люди»), Андрее Кузнецове (СР), Денисе Паслере (ЕР).
В избиркоме уточнили, что если кандидат менял фамилию в течение года до начала избирательной кампании, указываются обе фамилии. Рант Агаджанян сменил фамилию на Краев в апреле этого года, как он сам пояснял, по личным причинам.
Екатеринбург, Евгения Вирачева
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»