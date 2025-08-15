В избирательном бюллетене у пяти кандидатов в губернаторы будет шесть фамилий (ФОТО)

Свердловский избирком утвердил текст бюллетеня для голосования на досрочных выборах губернатора 14 сентября 2025 года.

В нем содержатся сведения о пяти кандидатах: Александре Ивачеве (КПРФ), Александре Каптюге (ЛДПР), Ранте Краеве («Новые люди»), Андрее Кузнецове (СР), Денисе Паслере (ЕР).

В избиркоме уточнили, что если кандидат менял фамилию в течение года до начала избирательной кампании, указываются обе фамилии. Рант Агаджанян сменил фамилию на Краев в апреле этого года, как он сам пояснял, по личным причинам.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

