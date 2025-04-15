Мэрия закупит 15 автобусов-гармошек

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на поставку 15 автобусов-гармошек, сообщил мэр города Алексей Орлов. «Это машины особо большого класса. Они максимально эффективны в пиковые нагрузки, когда необходимо перевезти множество пассажиров. Салоны будут оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения, терминалами для оплаты, зарядками для мобильных устройств. Новые автобусы планируем направить на самые востребованные маршруты», – отметил он, не уточняя, на какие именно маршруты.

Ранее общественный транспорт в городе перевели на т.н. брутто-контракты (мэрия оплачивает перевозчикам транспортную работу, а не количество перевезенных пассажиров), однако горожане продолжают жаловаться на невозможность попасть в автобусы – они бывают забиты под завязку. Так, ранее читатели «Нового Дня» жаловались на соответствующие проблемы на маршруте № 48 «Широкая Речка – Горбольница № 7».

Екатеринбург, Елена Сычева

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