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Пятница, 7 марта 2025, 09:30 мск

Новости Екатеринбург

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Екатеринбуржцы вынуждены штурмовать автобус № 48 в час пик

Жители Екатеринбурга продолжают жаловаться на невозможность утром своевременно доехать до работы.

По словам читателя «Нового Дня», сегодня утром он более получаса не мог уехать с остановки Начдива Васильева в Юго-Западном микрорайоне в сторону центра города – автобусы 48-го маршрута (Широкая Речка – Горбольница № 7) шли переполненными, людям приходилось или штурмовать салоны, или уезжать с пересадкой.

Напомним, с 1 февраля автобусы Екатеринбурга перешли на брутто-контракты. Маршрут № 44, а также № 48, 53, 74, 92 обслуживает компания «Форт-Транс».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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