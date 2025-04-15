Транспортные чиновники Екатеринбурга получили нагоняй от начальника ГАИ: «Совсем о людях не думаете»

Начальник городской Госавтоинспекции Роман Ярыш жестко раскритиковал работу транспортного комитета администрации Екатеринбурга. Полицейский высказал претензии по поводу отсутствия дорожной разметки и медленной замене светофоров на оживленных перекрестках.

По данным ГАИ, в 2024 году было зарегистрировано 11 136 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 74 человека, получили травмы 1405 человек. Эти показатели превышают статистику 2023 года.

«В каждом пятом ДТП мы выявляем недостатки улично-дорожной сети. У нас в городе до сих пор не разделены потоки пешеходов и транспорта на 70 перекрестках! Взять, к примеру, огромный перекресток на Викулова – Металлургов. Там постоянно происходят наезды на пешеходов. А рядом две школы, дети переходят дорогу. Почему мы о безопасности людей не думаем?» – заявил Роман Ярыш на заседании профильной комиссии Екатеринбургской думы.

Заместитель директора департамента транспорта Сергей Яскевич признал, что ранее мэрия меняла только 10 светофоров в год. Но в 2025 году нашлись дополнительные средства, поэтому новые светофорные секции будут установлены на всех проблемных перекрестках.

Однако начальник Госавтоинспекции указал и другую причину роста числа ДТП – отсутствие дорожной разметки. «Сколько раз обговаривалось: весной надо как можно быстрее наносить разметку. Давно доказано, что это снижает аварийность на 20%. Посмотрите на улицу Белинского, где гостевой маршрут – там четыре полосы, а разметки нет! Как неопытному водителю сориентироваться? Я постоянно слышу отговорки транспортного комитета. Вы ждете, что я начну выдавать представления? Так дождетесь», – пригрозил чиновникам Роман Ярыш.

Сергей Яскевич в ответ заявил, что Центр дорожного движения приступит к нанесению разметки после 20 апреля. Сейчас дорожникам мешает погода. «Есть рекомендации, когда наносить разметку. Для краски нужен сухой асфальт и температура не ниже +5°, а для термопластика – температура не ниже +10°», – отметил сотрудник мэрии.

«Разметка на дорогах должна быть постоянно!» – негодовал Ярыш. «Нам что, в снег укладывать? Так через день слезет», – огрызнулся Яскевич. Неожиданная перепалка чиновника и полицейского удивила депутатов, однако доклад транспортного комитета в думе был принят без нареканий.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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