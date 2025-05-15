В Екатеринбурге на улицах нанесли только 15% разметки от плана

На улицах Екатеринбурга появилась дорожная разметка, но пока в малых объемах. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, на сегодняшний день общая площадь нанесения разметки составила 38 тысяч кв. м. При этом на год запланирован объем 268 тысяч кв. м.

Разметку начали наносить с 20 апреля, раньше мешала погода. Однако городские чиновники все равно получили нагоняй от начальника Госавтоинспекции Романа Ярыша. «Весной надо как можно быстрее наносить разметку. Давно доказано, что это снижает аварийность на 20%. Почему о безопасности людей не думаем?» – негодовал полицейский в городской думе.

Как уточнили в мэрии, на данном этапе разметка наносилась краской. С 15 мая дорожные службы приступят к нанесению термопластика, который обладает повышенной износоустойчивостью. Разметку планируется обновлять в течение всего теплого сезона.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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