В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о нехватке вакцины от клещевых инфекций

Жители Свердловской области жалуются, что в большинстве аптек нет вакцины «Клещ-э-вак». Однако в Роспотребнадзоре заверили, что вакцины в регионе хватает.

«Вакцина в области есть. Надо понимать, что вакцинация проводится за счет средств всех бюджетов – областного, муниципальных, средств работодателей, самих граждан. Граждане обращаются в медицинскую организацию, и в соответствии с тем, к какой категории они относятся, им предлагают проводить прививки за счет того или иного источника финансирования», – рассказала замруководителя областного управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева.

По ее словам, в этом году санврачи планируют поставить около миллиона прививок, уже поставлено 148 тысяч. Из областного бюджета выделены средства на вакцинацию детей в 15 месяцев и 21 месяц, лиц старше 60 лет, пожарных.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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