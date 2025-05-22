На Урал завезли 96 тысяч доз «Энцевира»

В Свердловскую область доставили более 96 тысяч доз вакцины для взрослых против клещевого энцефалита.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, вакцина «Энцевир» закуплена за счет средств регионального бюджета для льготных категорий взрослых жителей. Она будет распределена по медучреждениям области в начале следующей недели.

Вакцина закупается ежегодно, чтобы свердловчане старше 60 лет, которые ранее не делали прививок, могли бесплатно вакцинироваться против клещевого энцефалита. Ревакцинация, которую необходимо проходить раз в три года, осуществляется за счет личных средств.

Прививку можно сделать в любое время года. Но в течение двух недель после вакцинации важно избегать посещения лесов, парков и других мест с растительностью. Это связано с тем, что в этот период формируется иммунитет.

Как сообщал «Новый День», в середине апреля жители Свердловской области жаловались, что в большинстве аптек нет вакцины «Клещ-э-вак». Однако в Роспотребнадзоре заверили, что вакцины в регионе хватает.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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