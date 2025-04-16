Кикшеринги зарабатывают на сбитых пешеходах (ВИДЕО)

Сервисы по прокату электросамокатов зарабатывают на сбитых пешеходах. Это следует из ответов представителей арендных компаний на вопрос «Нового Дня». Чем больше травм получает пострадавший по вине водителя СИМ, тем выше штраф – но выплата идет не в пользу травмированного, а в пользу сервиса.

«Надо понимать, что есть правила дорожного движения, а есть правила сервиса, они не расходятся и не противоречат друг другу, так что пользователь может получить два штрафа. Сейчас эти штрафы [которые выписывает сервис за сбитого пешехода] поступают в адрес сервиса», – рассказал представитель Whoosh Денис Балакирев.

Он отметил, что все поездки застрахованы. «Если кто-то получает повреждения, он может получать страховую выплату, обратившись в ГИБДД и фиксируя травмы при обращении в «скорую», – добавил он.

Представитель Urent Юлия Лебедева также отметила, что с этого сезона в базовой страховке для пользователей сервиса включено страхование третьих лиц, в том числе пешеходов. «Если зафиксированы повреждения, то пешеход может получить страховую выплату», – добавила она.

Представители кикшеринга о штрафах за травмирование пешеходов

Екатеринбург, Елена Сычева

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