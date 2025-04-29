Кикшеринги рассказали, сколько заработают на нарушителях в новом сезоне

В администрации Екатеринбурга сообщили о возможном запрете работы кикшеринговых сервисов, если те не смогут повлиять на кратное снижение нарушений со стороны своих пользователей. В ответ на это арендные компании заявили об ужесточении штрафов – они пообещали взимать еще больше денег со своих клиентов-нарушителей. В частности, как сообщили в пресс-службе «Яндекс Go», штраф за управление самокатом несовершеннолетними в Екатеринбурге доходит до 100 тысяч рублей, это зафиксировано в оферте.

Ранее представители другого кикшеринга – Urent – отмечали, что взыскали 30 тысяч рублей с несовершеннолетней самокатчицы, которая ехала на одном СИМ с подругой и сбила пятилетнего ребенка на пешеходном переходе на Металлургов. Правда, выяснилось, что деньги пошли не пострадавшей стороне, а самому сервису. Так происходит во всех случаях с жертвами самокатчиков – кикшеринги не выплачивают компенсаций, это можно сделать только в заявительном порядке и только если если травмирование третьих лиц было включено в страховку при покупке услуги по аренде самоката.

Екатеринбург, Елена Сычева

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