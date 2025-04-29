Чиновник пригрозил кикшерингам полностью запретить самокаты

Если кикшеринговые компании не найдут способ бороться с нарушителями, в администрации города могут рассмотреть вопрос о полном запрете проката электросамокатов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом заявил накануне на совещании директор Департамента транспорта администрации города Игорь Ощепков.

«Компании недостаточно активно регулируют работу сотрудников и действия пользователей, в том числе в плане соблюдения еще в прошлом году заключенных соглашений. Средства индивидуальной мобильности паркуются не по правилам, а горожане продолжают ездить парами на одном самокате. Если ситуация не изменится, мы готовы применить самые суровые меры: от ограничения количества устройств вплоть до полного запрета. Прокуратура уже выступает на нашей стороне», – заявил собравшимся Игорь Ощепков.

Представители кикшерингов в ответ отчитались о проделанной работе. Например, «Юрент» наклеил крупные идентификационные номера на 1,4 тысячи самокатов из 5 тысяч. Такие таблички позволят выявлять нарушителей правил пользования СИМ. К лету, по заверениям компании, они появятся на всех устройствах.

В Whoosh рассказали, что с начала года заблокировали 4,3 тысячи аккаунтов пользователей за различные нарушения и в три раза увеличили штрафы за езду вдвоем. Выявлением таких случаев занимаются 57 сотрудников.

Представитель «Яндекса» отметил, что ежедневно компания штрафует по 200 человек. Фирма заблокировала 3,6 тысячи аккаунтов несовершеннолетних и еще 300 – по жалобам жителей города. Также в планах кикшеринга с 1 мая подключить систему, которая позволит отслеживать использование СИМ вдвоем по весу катающихся.

Как уже писал «Новый День», за месяц с начала сезона работы кикшеринговых сервисов за медицинской помощью обратилось более 200 водителей электросамокатов. Среди наиболее распространенных травм ушибы, ссадины, переломы бедренной кости, тупые травмы живота. Также зарегистрирован один смертельный случай. Чаще всего самокатчики травмируются, когда прыгают на бордюры либо когда сталкиваются с другими водителями СИМ. Страдают и пешеходы. Чаще всего, это пожилые люди, для которых даже несильное столкновение с самокатом может быть фатальным: у них гораздо выше риск получить перелом, в том числе крайне опасный перелом шейки бедра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube