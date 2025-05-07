Полпред Жога уверен, что проблему с самокатчиками можно решить

Полпред президента в УрФО Артем Жога считает, что проблему электросамокатов в городах можно решить с помощью изменения федерального законодательства и повышения общей культуры пользователей.

«Да, такая проблема есть. Я вижу в сводках, как они бьются, как нарушают правила дорожного движения, провоцируют аварии, где погибают люди. Но технический прогресс не остановить, – сказал полпред на встрече с журналистами. – То, что они бездумно гоняют по тротуарам, я согласен, здесь нужно нарабатывать законодательную базу. Насколько я знаю, сейчас идет разработка поправок в ПДД по электросамокатам на федеральном уровне. Если их упорядочить, привить культуру вождения, мы с этим справимся. Но, повторяю, технический прогресс на месте не стоит. Решим проблему с самокатами – завтра появятся квадрокоптеры, которые будут людей переносить».

Как уже писал «Новый День», в конце апреля директор департамента транспорта администрации Екатеринбурга Игорь Ощепков пригрозил, что если кикшеринговые компании не найдут способ бороться с нарушителями, в мэрии могут рассмотреть вопрос о полном запрете проката электросамокатов.

«Средства индивидуальной мобильности паркуются не по правилам, а горожане продолжают ездить парами на одном самокате. Если ситуация не изменится, мы готовы применить самые суровые меры: от ограничения количества устройств вплоть до полного запрета. Прокуратура уже выступает на нашей стороне», – заявил Игорь Ощепков.

Екатеринбург, Полина Румянцева, Евгения Вирачева

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