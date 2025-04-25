Минздрав: больше 84 пострадавших от самокатчиков пешеходов обратились в травмпункты с начала сезона

Более 200 водителей электросамокатов обратились за медицинской помощью за месяц с начала сезона работы кикшеринговых сервисов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Там рассказали, что среди наиболее распространенных травм ушибы, ссадины, переломы бедренной кости, тупые травмы живота. Также зарегистрирован один смертельный случай. Чаще всего самокатчики травмируются, когда прыгают на бордюры либо когда сталкиваются с другими водителями СИМ.

Страдают и пешеходы. Чаще всего, это пожилые люди. «Обычно у пациентов мы фиксируем ушибы мягких тканей, лица, конечностей, а также вывихи и переломы. Из самых опасных – переломы и черепно-мозговые травмы. Часто обращаются пострадавшие от наездов. Как правило, это пожилые люди, для которых даже несильное столкновение с самокатом может быть фатальным: у них гораздо выше риск получить перелом, в том числе крайне опасный перелом шейки бедра. За самокатный период 2025 года к нам за помощью обратились уже 84 человека, которые получили травмы», – рассказал врач травматолог-ортопед, заведующий травмпунктом Центральной городской больницы № 2 Екатеринбурга Илья Латышев.

Травмы получают и дети. Однако в травмпункте Детской городской больницы № 13 отмечают, что упавших с электросамокатов детей больше, чем сбитых.

Интересно, что чаще всего пострадавшие от самокатчиков или сами водители СИМ, получившие травмы, обращаются в травмпункт ЦГБ № 7 – за месяц там набралось более 120 таких пациентов. На втором месте ЦГКБ № 23 – 20 обращений. На третьем – ЦГКБ № 24 и ГБ № 36, там по 8 обращений

«За первый месяц теплого периода года в регионе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 46 ДТП с участием электротранспорта, в этих авариях пострадали 26 человек, один погиб. Из них в столице Урала произошло 33 таких случая, в результате которых 17 человек травмированы и один погиб. Основными видами ДТП с данной категорией участников являются наезды на пешеходов и столкновения с другим транспортом», – добавили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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