Кикшеринг могут заставить платить за пользование тротуарами

В Екатеринбургской думе обсуждается еще один способ повлиять на кикшеринговые компании. Несколько депутатов выступают за то, чтобы три крупнейших сервиса – «Юрент», Whoosh и «Яндекс» – вносили в бюджет плату за использование муниципального имущества.

«Кикшеринговые компании ведут свой бизнес, используя муниципальное имущество – тротуары и парковки. При этом они ничего не платят в бюджет, а город содержит тротуары и строит новые за свой счет. На мой взгляд, это несправедливо. Если бы мы договорились с кикшерингом о внесении платы за использование муниципального имущества, эти деньги можно было бы направить на строительство велодорожек и организацию стоянок для самокатов. Бизнес должен вкладываться в инфраструктуру, которую использует. А сейчас компании тратят деньги только на покупку самокатов и зарабатывают на этом», – рассказал «Новому Дню» депутат Денис Хаванцев, участник межведомственной рабочей группы по регулированию вопросов с уличными электросамокатами.

Собеседник агентства подчеркнул, что давить на бизнес не будут, а постараются «наладить конструктивный диалог» с представителями кикшеринга. О полном запрете прокатных самокатов в Екатеринбурге речи пока не идет. Однако городские власти надеются на введение штрафов за неправильную парковку самокатов. По словам Дениса Хаванцева, в ближайшее время Екатеринбургская дума обратится с соответствующей законодательной инициативой в заксобрание Свердловской области.

«Кикшеринговые компании не исполняют соглашение, которое заключили с администрацией города. Они оправдываются техническими сложностями. Штрафы – это возможность принудить компании исполнять свои обязательства», – отметил депутат.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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