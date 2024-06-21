Екатеринбург подписал соглашение с владельцами кикшеринговых самокатов

Администрация Екатеринбурга подписала бессрочное соглашение с кикшеринговыми компаниями, работающими на территории города. Документ регламентирует правила пользования электросамокатами на улицах Екатеринбурга.

Соглашение имеет несколько основополагающих пунктов.

1. Зоны запрета пользования электросамокатами.

Таких в городе будет 9:

– ЦПКиО имени Маяковского;

– парк «Зеленая роща»;

– парк «Уралмаш»;

– парк «Эльмаш»;

– парк имени Энгельса;

– Дендропарк на улице 8 Марта;

– часть Преображенского парка (между Птицей счастья и берегом реки Патрушихи);

– мост через реку Исеть по улице Челюскинцев (в направлении переулка Красного);

– Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до Дворца игровых видов спорта).

Ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ. Зоны действия запрета обозначат знаками № 3.35. Въезжая в такое пространство, водитель частного самоката должен будет спешиться и вести СИМ за собой. Кикшеринговые устройства начнут блокироваться при попадании в запретную зону автоматически. Сейчас специалисты города продумывают порядок и локации для установки ограничительных знаков.

2. Пространства, запрещенные для размещения СИМ.

В таких зонах нельзя будет припарковать или взять электросамокат в аренду. Среди них:

– мосты и путепроводы;

– территории менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений (школы, детсады);

– менее чем в 15 метрах от входов станций метрополитена;

– в 5 метрах от наземных пешеходных переходов и подходов к ним;

– в 5 метрах от пешеходных переходов на регулируемых перекрестках;

– в 5 метрах от входов в подземные и наземные пешеходные переходы;

– в 5 метрах от лестничных маршей и пандусов;

– в подземных пешеходных переходах;

– на обочинах;

– в «треугольниках видимости» перекрестков.

3. Скоростные режимы.

Вся уральская столица теперь делится на участки с разной предельной скоростью электросамокатов. Это ограничение коснется только арендованных СИМ. Предусмотрены 4 скоростных режима:

– до 25 километров в час (максимальная скорость, разрешенная ПДД);

– 20 километров в час;

– 15 километров в час;

– 10 километров в час.

Зоны скоростных ограничений нанесены на карту.

Соглашение может быть дополнено новыми положениями. Инициативы будут исходить как от муниципалитета, Госавтоинспекции, так и от екатеринбуржцев или кикшеринговых компаний.

Карта ограничений

Екатеринбург, Елена Владимирова

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