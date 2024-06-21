Екатеринбург подписал соглашение с владельцами кикшеринговых самокатов

Администрация Екатеринбурга подписала бессрочное соглашение с кикшеринговыми компаниями, работающими на территории города. Документ регламентирует правила пользования электросамокатами на улицах Екатеринбурга.
Соглашение имеет несколько основополагающих пунктов.
1. Зоны запрета пользования электросамокатами.
Таких в городе будет 9:
– ЦПКиО имени Маяковского;
– парк «Зеленая роща»;
– парк «Уралмаш»;
– парк «Эльмаш»;
– парк имени Энгельса;
– Дендропарк на улице 8 Марта;
– часть Преображенского парка (между Птицей счастья и берегом реки Патрушихи);
– мост через реку Исеть по улице Челюскинцев (в направлении переулка Красного);
– Олимпийская набережная (от моста на улице Челюскинцев до Дворца игровых видов спорта).
Ограничение коснется не только арендованных электросамокатов, но и личных СИМ. Зоны действия запрета обозначат знаками № 3.35. Въезжая в такое пространство, водитель частного самоката должен будет спешиться и вести СИМ за собой. Кикшеринговые устройства начнут блокироваться при попадании в запретную зону автоматически. Сейчас специалисты города продумывают порядок и локации для установки ограничительных знаков.
2. Пространства, запрещенные для размещения СИМ.
В таких зонах нельзя будет припарковать или взять электросамокат в аренду. Среди них:
– мосты и путепроводы;
– территории менее чем в 100 метрах от образовательных учреждений (школы, детсады);
– менее чем в 15 метрах от входов станций метрополитена;
– в 5 метрах от наземных пешеходных переходов и подходов к ним;
– в 5 метрах от пешеходных переходов на регулируемых перекрестках;
– в 5 метрах от входов в подземные и наземные пешеходные переходы;
– в 5 метрах от лестничных маршей и пандусов;
– в подземных пешеходных переходах;
– на обочинах;
– в «треугольниках видимости» перекрестков.
3. Скоростные режимы.
Вся уральская столица теперь делится на участки с разной предельной скоростью электросамокатов. Это ограничение коснется только арендованных СИМ. Предусмотрены 4 скоростных режима:
– до 25 километров в час (максимальная скорость, разрешенная ПДД);
– 20 километров в час;
– 15 километров в час;
– 10 километров в час.
Зоны скоростных ограничений нанесены на карту.
Соглашение может быть дополнено новыми положениями. Инициативы будут исходить как от муниципалитета, Госавтоинспекции, так и от екатеринбуржцев или кикшеринговых компаний.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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