В Екатеринбурге могут запретить езду на самокатах в ночное время

Госавтоинспекция Екатеринбурга предложила запретить в городе езду на электросамокатах с 23:00 до 6:00. По данным ведомства, нарушение правил дорожного движения, в том числе со стороны самокатчиков, чаще всего совершается в темное время суток.

«У нас есть уже случай смертельного ДТП. Молодой человек на самокате Whoosh выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора, и его сбила машина. Это случилось 1 мая в 2:40 ночи. Наша инициатива связана именно с тем, чтобы исключить пьяную езду на самокатах в вечернее и ночное время. Конечно, могут быть возражения: в это время не ходит общественный транспорт, на чем еще добираться. Но я не думаю, что брать уличный самокат в три часа ночи – такая уж необходимость. Можно воспользоваться такси, тем более, по стоимости выходит не сильно дороже», – отметил замначальника городской ГАИ Павел Крылов на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе.

Депутаты поддержали предложение Госавтоинспекции, а также предложили другие меры, которые могут улучшить ситуацию с кикшерингом в городе. С начала 2025 года в Екатеринбурге зарегистрировано 10 ДТП с участием самокатов, в которых травмы получили 11 человек, включая 6 детей.

Так, Сергей Павленко заявил, что он против полного запрета электросамокатов. «Этим видом транспорта активно пользуется молодежь, и это хорошо. Среди самокатчиков есть и нормальные люди, и, извините, идиоты. Мы постоянно обсуждаем эту проблему, а надо уже придумать механизм ответственности на уровне Федерации. Например, обязать всех самокатчиков получать карточку на управление СИМ по типу водительских прав. Чтобы они проходили обязательные курсы вождения перед тем, как гонять на самокате, а в случае нарушения – получали более суровое наказание», – высказался депутат.

Денис Хаванцев заявил, что нужно определить парковочные зоны для хранения уличных самокатов и воздействовать на кикшеринговый бизнес административными мерами. Однако законодательных рычагов влияния у городской власти пока нет – чиновники не могут ни штрафовать компании, ни эвакуировать валяющиеся где попало самокаты.

Заместитель прокурора Екатеринбурга Артем Варданян отметил, что в кикшеринге необходима идентификация пользователей через «Госулсуги». В таком случае нарушителя легко вычислить и навсегда заблокировать в сервисе. Сейчас учетная запись привязывается к номеру телефона, а их у одного человека может быть несколько.

Напомним, в июне 2024 года администрация Екатеринбурга подписала соглашение с кикшеринговыми компаниями «Юрент», Whoosh и «Яндекс» о правилах использования электросамокатов на территории города. Сейчас чиновники указывают, что сервисы не выполняют договоренности, и грозят им полным запретом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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