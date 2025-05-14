Пьяный на кикшеринговом самокате сбил 6-летнего ребенка

Еще один ребенок пострадал в Екатеринбурге от наезда самокатчика.

Как сообщили в пресс-службе областной ГАИ, это произошло вечером 13 мая на улице Родонитовой. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения водитель прокатного электросамоката сбил 6-летнего ребенка, проходившего по тротуару вместе с родителями. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ №9.

На инцидент отреагировал депутат заксо Алексей Свалов. «Очередной дегенерат покалечил ребёнка. Коллеги из администрации г. Екатеринбурга, давайте к ребёнку сходим – пусть он посмотрит на вас, а вы ему и его родителям в глаза?», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, накануне госавтоинспекция Екатеринбурга предложила запретить в городе езду на электросамокатах по ночам – с 23:00 до 6:00. «У нас есть уже случай смертельного ДТП. Молодой человек на самокате Whoosh выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора, и его сбила машина. Это случилось 1 мая в 2:40 ночи. Наша инициатива связана именно с тем, чтобы исключить пьяную езду на самокатах в вечернее и ночное время», – отметил замначальника городской ГАИ Павел Крылов на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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