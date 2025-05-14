За один вечер водители сбили троих детей на велосипедах

Летние каникулы еще не начались, а в Свердловской области уже возросло число ДТП, в которых пострадали дети. Только за вечер 13 мая таких инцидентов было три.

Как сообщили в облГАИ, первое ДТП случилось в Екатеринбурге на улице Щербакова. Женщина на автомобиле Lada проехала перекресток на красный и сбила 9-летнего велосипедиста, который проезжал пешеходный переход, не спешившись. Мальчик получил травмы головы и ушибы, доставлен в ДГКБ № 9.

В городе Заречном водитель автомобиля ВАЗ тоже проехал на красный свет и сбил 5-летнего мальчика, который катался на велосипеде. Его родителей рядом не было, отец ребенка находился дома, наблюдая за сыном через окно, но он отвлекся и не заметил момента наезда. После ДТП ребенка доставили в реанимацию местной больницы в тяжелом состоянии, решается вопрос о его транспортировке в ДГКБ № 9.

В поселке Шаля водитель автомобиля SangYong совершил наезд на 12-летнего велосипедиста, проезжавшего пешеходный переход возле школы. Врачи проводят диагностику состояния пострадавшего.

Добавим, в том же вечер в Екатеринбурге на улице Родонитовой пьяный пользователь прокатного самоката наехал на 6-летнего мальчика, который шел по тротуару с родителями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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