Машина сбила насмерть самокатчика, который ехал на красный свет

В Екатеринбурге автомобиль Hyundai Solaris сбил молодого человека на прокатном самокате, который пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Происшествие случилось ночью около 2:40 рядом с домом №93 по улице Щорса.

Как сообщили в Госавтоинспекции, самокатом управлял 25-летний парень. После столкновения он получил тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой помощи. За рулем машины был 27-летний мужчина. По результатам освидетельствования водитель был трезв. По факту смертельного ДТП проводится расследование.

В ГАИ напомнили, что самокатчики являются полноценными участниками дорожного процесса, поэтому при пересечении перекрестков они должны спешиваться и следовать сигналам светофоров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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