«Это нецелесообразно». Власти Екатеринбурга не будут запрещать ночную езду на самокатах

В Екатеринбурге не будут запрещать кататься на самокатах в ночное время. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, транспортный комитет рассмотрел предложение Госавтоинспекции об ограничениях езды на самокатах с 23 до 6 часов. Но такой запрет чиновники посчитали нецелесообразным.

Напомним, в этом месяце случилось уже два происшествия с летальным исходом для самокатчиков. В ночь на 1 мая 25-летний парень на прокатном самокате Whoosh выехал на проезжую часть на красный сигнал светофора, и его сбила машина. Молодой человек скончался от полученных травм. Позже в ГАИ уточнили, что погибший был пьян.

Сегодня около 4 часов утра 36-летний мужчина на прокатном электросамокате врезался в припаркованный автомобиль. Он получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков.

Ранее замначальника городской Госавтоинспекции Павел Крылов отмечал, что предложение о запрете использования самокатов ночью связано именно с тем, чтобы исключить случаи пьяной езды. «Конечно, могут быть возражения: в это время не ходит общественный транспорт, на чем еще добираться. Но я не думаю, что брать уличный самокат в три часа ночи – такая уж необходимость. Можно воспользоваться такси, тем более, по стоимости выходит не сильно дороже», – аргументировал полицейский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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