На Среднем Урале с начала сезона погибли 4 самокатчика

С начала сезона в Свердловской области погибли четыре самокатчика, трое из них – в Екатеринбурге. Всего в регионе было зарегистрировано 47 ДТП с участием самокатов, сообщил на пресс-конференции глава областной Госавтоинспекции Алексей Спиридонов.

«В общем количестве ДТП (порядка 1000 в 2025 году) доля происшествий с самокатами не такая большая. Тем не менее, сотрудники Госавтоинспекции проводят еженедельные рейды, участвуют в совещаниях с кикшеринговыми компаниями. Мы рекомендуем ограничивать скорость СИМ в местах, где много пешеходов, а также при проведении массовых мероприятий вводить полный запрет на электросамокаты. Работа проводится, прежде всего, в Екатеринбурге, где насчитывается 17 тысяч электросамокатов», – рассказал Алексей Спиридонов.

Ранее городская Госавтоинспекция предлагала запретить езду на самокатах в ночное время с 23 до 6 часов, но администрация Екатеринбурга посчитала такие меры «нецелесообразными». Мэрия намерена бороться со злоупотреблением кикшеринга штрафами за неправильную парковку, но пока не добилась изменений в областное законодательство.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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