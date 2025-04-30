Власти Екатеринбурга предлагают штрафовать за неправильную парковку самокатов

Администрация Екатеринбурга выступила за введение штрафов за не соответствующую правилам парковку кикшеринговых самокатов. Для этого необходимо внести поправки в областной закон № 52 об административных правонарушениях. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, городские депутаты уже подготовили законодательную инициативу, проект в скором времени передадут в свердловское заксобрание.

Документ предусматривает, что штраф для физических лиц составит 3 тысячи рублей, для должностных – 30 тысяч рублей, для юридических – 100 тысяч рублей. В случае принятия нормы фиксировать нарушения и составлять протоколы будут городские квартальные.

«По факту администрация хочет получить законодательный рычаг воздействия на кикшеринговые компании. Сейчас у городских властей нет таких полномочий. Когда примут норму, ситуация изменится. Множество протоколов сложится в административную практику, и это будут реальные последствия для компаний», – пояснил источник в мэрии.

Накануне директор городского департамента транспорта Игорь Ощепков пригрозил полным запретом проката электросамокатов, если кикшеринговые компании не начнут бороться с нарушителями. Ранее с жесткой критикой в адрес кикшеринга выступал глава городской Госавтоинспекции Роман Ярыш.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube