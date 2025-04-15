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Вторник, 15 апреля 2025, 12:49 мск

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«Самокатами управляют дети, которые не понимают ответственности», – главный гаишник Екатеринбурга призвал разобраться с кикшерингом

Начальник Госавтоинспекции Екатеринбурга Роман Ярыш считает, что кикшеринговые компании должны ужесточить правила пользования уличными самокатами.

По его данным, с начала сезона в городе зарегистрировано уже 7 дорожных происшествий с электросамокатами, в которых пострадали пять детей и двое взрослых. При этом 4 из 7 происшествий были без фигурантов, то есть самокатчики после наезда на пешеходов скрылись. Тем не менее полицейские нашли всех виновников. В основном это молодые люди и подростки, самому младшему всего 10 лет.

«Например, взять ДТП на улице Металлургов. Две 15-летние девочки ехали вдвоем на самокате и сбили 5-летнюю девочку, и уехали. Их нашли. Или совсем недавнее ДТП на улице Московской от 13 апреля. Группа парней на электросамокатах решила помочь разогнаться другому подростку на обычном самокате. Помогли так, что парень потерял управление, упал и получил травму. А тот, кто это задумал, уехал с места ДТП. Дети не понимают ответственности, пытаются сбежать и думают, что их не найдут», – рассказал Роман Ярыш на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе.

По статистике ГАИ, в 2024 году было зарегистрировано 159 дорожных происшествий с самокатами (1 человек погиб, 165 получили травмы). Но в 2023 году аварий было больше – 177 ДТП с участием самокатов (2 погибших, 181 ранены). «Вроде бы статистика улучшается, но самокатов на улицах становится все больше. В этом сезоне их будет 17 тысяч», – отметил начальник городской Госавтоинспекции.

Депутаты сообщили, что пригласят кикшеринговые компании Whoosh, Urent и «Яндекс» на заседание для обсуждения проблемы несовершеннолетних пользователей самокатов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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