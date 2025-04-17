Две девочки на самокате попали в ДТП на пешеходном переходе (ФОТО)

Две школьницы на арендованном электросамокате попали в ДТП вечером 16 апреля. Одна из них получила серьезную травму.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, ДТП случилось около 20:40 на улице Амундсена. Водитель автомобиля Skoda Octavia, поворачивая на улицу Волгоградскую, столкнулся с подростками на самокате, грубо нарушившими правила дорожного движения. Девочки проехали пешеходный переход на красный сигнал светофора, не спешиваясь. Столкновение завершилось серьезной травмой одной из девочек и ушибами у второй. Их доставили в больницу. Изъятый электросамокат направлен на дальнейшую техническую экспертизу, цель которой – выявить возможные неисправности техники и обстоятельства, способствующие возникновению ДТП.

В ГАИ уточнили, что кикшеринг принял заказ на основании недостоверных данных, указанных одной из девочек.

Как уже сообщал «Новый День», на днях начальник Госавтоинспекции Екатеринбурга Роман Ярыш заявил, что кикшеринговые компании должны ужесточить правила пользования уличными самокатами. По его данным, с начала сезона в городе зарегистрировано уже 7 дорожных происшествий с электросамокатами, в которых пострадали пять детей и двое взрослых. При этом 4 из 7 происшествий были без фигурантов, то есть самокатчики после наезда на пешеходов скрылись. Тем не менее полицейские нашли всех виновников. В основном это молодые люди и подростки, самому младшему – 10 лет.

«Например, взять ДТП на улице Металлургов. Две 15-летние девочки ехали вдвоем на самокате и сбили 5-летнюю девочку, и уехали. Их нашли. Или совсем недавнее ДТП на улице Московской от 13 апреля. Группа парней на электросамокатах решила помочь разогнаться другому подростку на обычном самокате. Помогли так, что парень потерял управление, упал и получил травму. А тот, кто это задумал, уехал с места ДТП. Дети не понимают ответственности, пытаются сбежать и думают, что их не найдут», – рассказал Роман Ярыш на заседании комиссии по безопасности в Екатеринбургской думе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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