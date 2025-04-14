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Понедельник, 14 апреля 2025, 16:07 мск

Новости Екатеринбург

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По факту наезда двух самокатчиц на ребенка возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело после того, как две девочки-подростка на электросамокате сбили ребенка на улице Металлургов.

В СУ СКР сообщили, что инцидент, вероятно, произошел по вине кикшеринговой организации, сдающей в аренду электросамокаты. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как уже сообщал «Новый День», 8 апреля девочки переезжали на арендном самокате компании Urent пешеходный переход. В этот момент по нему шла женщина, ведя за руку пятилетнюю дочь. Именно на ребенка пришелся удар двух водительниц электросамоката, которые попытались скрыться. Пострадавшую девочку увезли в больницу с травмой головы. Проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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