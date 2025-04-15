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Вторник, 15 апреля 2025, 12:49 мск

Новости Екатеринбург

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13-летняя школьница арендовала самокат и получила штраф в 100 тысяч рублей

В Екатеринбурге впервые выписали 100-тысячный штраф несовершеннолетней девочке, которая арендовала электросамокат, указав ложную информацию о своем возрасте.

13-летняя школьница зарегистрировавшись в приложении, написала, что ей 18 лет, и привязала детскую карточку. Во время поездки ее сфотографировал прохожий и отправил снимок в службу поддержки, которая выписала штраф 100 тысяч рублей. Об этом рассказал порталу е1.ru отец девочки.

Как уже сообщал «Новый День», ДТП с участием подростков на самокатах в этом месяце случаются чуть ли не ежедневно. Так, 8 апреля две девочки переезжали на арендном самокате компании Urent пешеходный переход. В этот момент по нему шла женщина, ведя за руку пятилетнюю дочь. Именно на ребенка пришелся удар двух водительниц электросамоката, которые попытались скрыться. Пострадавшую увезли в больницу с травмой головы. Возбуждено уголовное дело.

12 апреля на перекрестке улиц Гагарина и Малышева подросток-самокатчик сбил девушку, которая переходила проезжую часть, а на бульваре культуры две школьницы на одном самокате врезались в 10-летнего мальчика. 13 апреля на улице 8 Марта неизвестный водитель электросамоката сбил ребенка, который ехал по тротуару на детском самокате. Кроме того, в субботу утром 16-летняя школьница ехала по улице Краснолесья на арендном самокате, но не справилась с управлением, упала и получила травму головы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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