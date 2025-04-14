Сбитые дети, испорченные машины. Итоги двух «самокатных» выходных

В Екатеринбурге продолжает по экспоненте расти число происшествий с арендными самокатами, причем СМИ становится известно лишь о тех, где был причинен существенный вред здоровью людей или их имуществу. Огласку получили пять таких инцидентов, которые произошли всего за два дня.

Так, в субботу утром 16-летняя школьница ехала по улице Краснолесья на арендном самокате, но не справилась с управлением, упала и получила травму головы. Девушку госпитализировали, проводится проверка.

В тот же день на улице Лобачевского предположительно нетрезвый подросток врезался в стоящий автомобиль, сообщал Е1. После он попытался скрыться с места происшествия, завязалась потасовка с водителем пострадавшей машины, но в итоге нарушителю-самокатчику удалось скрыться. Его разыскивают.

В субботу же на перекрестке улиц Гагарина и Малышева самокатчик сбил девушку, которая переходила проезжую часть, она сама сообщила об этом паблику «Инцидент. Екатеринбург». В техподдержке «Яндекс Go» предложили обратиться в правоохранительные органы. Но в травмпункте девушке было нелегко убедить медиков оформить в документах все, как при ДТП с самокатом, т.к. это требует общения с полицией. «Так и рисуется красивая статистика в 1% нарушений самокатов за сезон. Просто никто не идет легкий вред здоровью фиксировать», – пояснила пострадавшая.

В воскресенье днем на улице 8 Марта неизвестный водитель электросамоката сбил ребенка, который ехал по тротуару на детском самокате, сообщили в ГИБДД. Нарушителя, предположительно, это был также несовершеннолетний, разыскивает дорожная полиция.

Наконец, сегодня утром стало известно о ДТП, которое устроили две школьницы на улице Металлургов. Не спешившись, они стали переезжать на арендном СИМ марки Urent пешеходный переход. В этот момент по нему шла женщина, ведя за руку пятилетнюю дочь. Именно на ребенка пришелся удар двух водительниц электросамоката, которые также попытались скрыться. Пострадавшую девочку увезли в больницу с травмой головы. Проводится проверка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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