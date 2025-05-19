Мужчина на самокате насмерть разбился о стоящую машину (ФОТО)

36-летний мужчина на арендованном электросамокате разбился насмерть, врезавшись в стоящий автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел 19 мая около 04:00 часов на улице Первомайской, дом № 56.

«Предварительно установлено, что 36-летний мужчина, двигаясь на прокатном электрическом самокате, утратил управление устройством и совершил наезд на стоящий на парковке автомобиль Dodge Caliber. В результате ДТП водитель средства индивидуальной мобильности, являвшийся жителем поселка Патруши Сысертского района, получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, скончался на месте, до прибытия бригады медиков», – рассказали в ведомстве.

Ведется проверка обстоятельств инцидента.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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