Кикшеринговые компании будут лишать самокатов за нарушения

Администрация Екатеринбурга готовит новое соглашение с кикшеринговыми компаниями, где пропишут более жесткие санкции за нарушения. Старый договор с операторами уличных электросамокатов расторгнут.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», теперь для кикшерингов будет регулируемый допуск для работы в городе. Компании должны подать письмо-заявку в МБУ «Центр организации движения» по согласованию с департаментом транспорта. Оператор кикшеринга получит отказ, если не соответствует требованиям горадминистрации или превышает лимит по количеству транспорта.

Договор с каждой кикшеринговой компанией будет заключаться на один сезон, автоматического продления не предусмотрено. Запланировано два режима работы. Пилотный – для новых операторов, которые могут выставить не более 1 тысячи единиц самокатов на согласованной территории. Для операторов, отработавших больше двух месяцев на всей территории города, вводятся квоты: до 12 тысяч электросамокатов и до 4 тысяч электровелосипедов.

Новое соглашение устанавливает санкции за нарушения, допущенные кикшерингами. Им будут сокращать квоту разрешенного парка электросамокатов. Если при многочисленных нарушениях квота снижается на 50%, то сезонный договор с компанией расторгается.

Кроме того, операторов кикшеринга обяжут передавать ЦОД данные о каждой поездке (координаты, маршрут, статус транспорта, идентификатор пользователя через «Госуслуги») по утвержденным методикам. В соглашении также пропишут технические требования к парку электросамокатов. Транспорт должен быть не старше 2 лет, иметь ограничение скорости 25 км/ч, автоматическое снижение скорости в «медленных зонах», звуковой сигнал, светоотражатели, сменный аккумулятор, подножку. Вводится единая цветографическая схема с оранжевыми элементами и опознавательными знаками, а также идентификационные номера по ГОСТ (спереди, сзади, сбоку). По соглашению с мэрией кикшеринговые операторы получат право пользоваться городскими велопарковками бесплатно.

Сейчас в Екатеринбурге работают три кикшеринговых сервиса: «Яндекс Go», «Whoosh» и «Urent». В июне 2024 года городская администрация подписала с операторами бессрочное соглашение, в котором были установлены зоны запрета электросамокатов и ограничение скорости на отдельных участках. Однако эти требования часто не соблюдались. Екатеринбургские чиновники заявляли, что у них нет рычагов административного давления на кикшеринги, но отказывались полностью запрещать прокатные самокаты.

В мае 2026 года в качестве пилотного проекта на нескольких перекрестках города установили «умные» камеры, которые могут распознавать нарушения, допущенные самокатчиками. Выяснилось, что 98,5% пользователей СМИ нарушают правила дорожного движения: не спешиваются на зебре и катаются вдвоем на одном самокате.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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