Мэрия Екатеринбурга отказывается вводить полный запрет арендных самокатов

Администрация Екатеринбурга выдвинула новые предложение по регулированию работы кикшеринговых компаний в городе, однако отказывается полностью запретить прокатные самокаты.

«Мы считаем, что запрет деятельности кикшеринговых компаний не является полномочиями органов местного самоуправления. Решения должны приниматься на уровне субъекта и Федерации. Сейчас у администрации заключены соглашения с тремя кикшеринговыми компаниями: Woosh, Яндекс Go и Urent, по которым мы определяем зоны, где принудительно снижается скорость самокатов до 10-15 км/ч. Но эти соглашения добровольные, это не нормативный документ. По факту, у мэрии нет возможности влиять на работу кикшеринговых компаний», – заявил заместитель директора транспортного департамента администрации Екатеринбурга Сергей Яскевич.

По его словам, коллизия заключается в современных правилах дорожного движения. При отсутствии велодорожки на улице документ разрешает пользователям СИМ ехать по тротуару. Но самокатчики не выполняют банальных требований – предоставлять преимущество пешеходам. Они гоняют по тротуарам, создают помехи, отсюда и аварийность. По данным Госавтоинспекции, с начала теплого сезона в Екатеринбурге зарегистрировано 133 ДТП с участием самокатов: 5 человек погибли, 130 получили травмы. В том числе в больнице после столкновений оказались 39 детей. Чаще всего нарушителями-самокатчиками оказываются подростки в возрасте от 9 до 18 лет. И хотя правила кикшеринговых компаний запрещают детям пользоваться их самокатами, подростки обходят это ограничение, используя аккаунты родителей. Стоит отметить, что в летний сезон на улицах Екатеринбурга находятся около 16 тысяч прокатных электросамокатов.

«Мы предлагаем ввести верификацию пользователей прокатных самокатов через портал «Госуслуги». Подобная практика уже есть в Москве, только там используется портал Mos.ru. Кроме того, на федеральном уровне должны быть введены общие правила пользования кикшеринговыми самокатами. Сейчас каждый город сам определяет эти правила. Если будет принято решение о запрете движения самокатов по тротуарам, где нет велодорожек, то это решит проблему», – отметил Сергей Яскевич.

Чиновник сообщил, что сейчас в городе всего 57 километров обустроенных велодорожек – находятся они преимущественно в новых жилых районах. По Генплану Екатеринбурга, до 2045 года планируется построить 600 км велоинфраструктуры, но это требует огромных затрат из бюджета.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

