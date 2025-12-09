В Екатеринбурге сократят количество арендных электросамокатов

Директор департамента транспорта Игорь Ощепков заявил, что на территории Екатеринбурга станет меньше прокатных самокатов. Если в 2025 году на улицах было около 17 тысяч электросамокатов, то в следующем году их будет на 3-4 тысячи меньше. Кроме того, городские власти договорились с кикшеринговыми компаниями об организации разметки для самокатов на тротуарах. Работы будут проделаны за счет кикшеринга.

Напомним, в 2025 года в Екатеринбурге произошла 121 авария с участием самокатов. В 80% случаях виновниками были водители СИМ. В ДТП пострадали 120 человек, в том числе 41 ребенок. Погибли 4 человека – это наибольший показатель с тех пор, как в городе появились кикшеринговые компании. При этом мэрия отказывается вводить полный запрет на прокатные самокаты в городе, считая его нецелесообразным.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

