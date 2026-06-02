Всего 1,5% самокатчиков не нарушают правила на перекрестках в Екатеринбурге

В Екатеринбурге начали тестировать интеллектуальную систему видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения со стороны пользователей электросамокатов и электровелосипедов. Всего за 15 дней камеры зафиксировали более 13 тысяч нарушений – и это только на 10 перекрестках города. Число дисциплинированных самокатчиков, которые спешиваются на пешеходных переходах, приближается к статистической погрешности – 1,5%.

О том, как работает новая система, рассказал начальник отдела автоматизации управления дорожного движения ЦОД Екатеринбурга Александр Разумов. Программное обеспечение бесплатно предоставил российский разработчик NetVision из Самары. Нейросеть анализирует видеопоток с дорожных камер и фиксирует два нарушения: проезд на самокате вдвоем и неспешивание на пешеходном переходе. Первичная идентификация нарушителя происходит по цвету – система распознает, какой кикшеринговой компании принадлежит СИМ.

Пилотный проект был запущен 18 мая, и на сегодняшний день аналитики ЦОД получили такие данные: правила нарушили 4980 пользователей электросамокатов «Яндекс», 4272 пользователя «Вуш», 3520 владельцев частных самокатов, 279 пользователей «Юрент». Больше всего нарушений фиксировалось на перекрестке Челюскинцев – Никонова. Система видеонаблюдения распознает и доставщиков компаний «Самокат», «Магнит» «Яндекс» и «Жизнь Март» на электровелосипедах.

«К каждому видеоархиву прикрепляются метаданные – координаты, время и место проезда. Далее по этим данным можно идентифицировать конечного пользователя. Того, кто проезжал перекресток и нарушил правила. Сейчас мы нарабатываем базу данных и в ближайшее время передадим архив кикшеринговым компаниям, которые в рамках своих правил будут штрафовать нарушителей. Что касается владельцев частных самокатов, то этот вопрос находится в компетенции Госавтоинспекции. Сейчас мы обсуждаем автоматическую передачу данных о нарушениях СИМ на перекрестках», – пояснил Александр Разумов.

Пока что пилотный проект ограничен только десятью перекрестками. Но их список не постоянный, ЦОД планирует переключать софт на другие дорожные камеры. В теории систему видеонаблюдения за самокатами и велосипедами можно масштабировать на весь город, включая движение СИМ в парках и на тротуарах. Инфраструктура это позволяет – в Екатеринбурге установлено 1,5 тысячи дорожных камер на 368 светофорных объектах.

«У нас нет ограничений по срокам тестирования данной программы. По итогам пилотного проекта будет принято решение, закупать ли оборудование для всего города», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

