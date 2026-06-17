В Екатеринбурге гашники начали ловить самокатчиков, которые не спешиваются на перекрестках

Госавтоинспекция Екатеринбурга проводит профилактический рейд у здания администрации города. Инспекторы останавливают самокатчиков, которые не спешиваются на пешеходном переходе. На нарушителей составляют административный протокол, им грозит штраф в размере 800 рублей, передает корреспондент РИА «Новый День».

Напомним, в Екатеринбурге в тестовом режиме работает интеллектуальная система видеонаблюдения, которая фиксирует нарушения ПДД на перекрестках. В том числе камеры распознают, когда правила нарушают водители электросамокатов и электровелосипедов. По данным Центра организации движения Екатеринбурга, 98,5% самокатчиков не спешиваются на пешеходных переходах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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