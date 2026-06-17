Сотрудник ГАИ рассказал, почему трудно бороться с несовершеннолетними самокатчиками

В Екатеринбурге сегодня прошел профилактический рейд Госавтоинспекции по выявлению нарушителей на электросамокатах.

Один из инспекторов в неофициальной беседе рассказал корреспонденту «Нового Дня», почему ограничения для несовершеннолетних пользователей кикшеринга не работают.

«Верификация через «Госуслуги» или «Макс» не поможет, потому что подростки покупают аккаунты в интернете. Для них это обычное дело. А инспектор не имеет права останавливать ребенка на самокате, если тот не нарушает дорожные правила. Законодательно таких прав у Госавтоинспекции нет», – рассказал собеседник агентства.

Если сотрудники ГАИ ловят несовершеннолетнего самокатчика на нарушении, они выясняют его имя. После этого в школу, где учится подросток-нарушитель, направляется десант для проведения профилактических бесед со школьниками. Других санкций для несовершеннолетних самокатчиков нет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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