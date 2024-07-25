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Четверг, 25 июля 2024, 16:17 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге с начала года зарегистрировано 86 аварий с участием самокатчиков

С начала года в Екатеринбурге зафиксировано 86 ДТП с участием электросамокатов. Такую статистику приводит телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к администрации города.

56 ДТП случилось по вине людей, которые катались на кикшеринговых СИМ, еще одна авария спровоцирована владельцем личного самоката. Среди 25 участников этих ДТП были младше 16 лет. Кроме того, инспекторы зарегистрировали еще 29 аварий без выявленных виновников. То есть самокатчики сбили кого-то и скрылись с места происшествия.

Напомним, в конце июня в Екатеринбурге ввели ограничения для пользования кикшеринговыми самокатами. Однако количество инцидентов с участием СИМ не сократилось. По словам травматолога, каждый день в травмпункты поступают 10-15 самокатчиков и 3-5 пешеходов, которых сбили на тротуаре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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