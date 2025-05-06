В Екатеринбурге увеличили зону, закрытую для самокатов

Администрация Екатеринбурга увеличила площадь территории, на которой с 21:00 6 мая до 10:00 10 мая будет запрещено движение самокатов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, зона запрета движения самокатов в центре Екатеринбурга расширилась до улицы Карла Маркса.

Фото: телеграм-канал «Екатеринбург Главное»

Кроме того, езда на самокатах будет запрещена по участкам улично-дорожной сети, включая проезжую часть и тротуары, 7 мая с 09:00 до 16:00, с 00:10 9 мая до 05:00 10 мая в границах улиц: Челюскинцев – Московская – Радищева – Добролюбова – Малышева – Пушкина – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Первомайская – Царская – Николая Никонова – переулок Красный.

9 мая с 00:00 до 19:00 будет запрещено передвигаться и парковать самокаты около Широкореченского мемориала.

Напомним, как отмечали в мэрии, наличие или отсутствие ДТП с участием электросамокатов во время праздника станет очень важным фактором при принятии дальнейших решений о регулировании правил использования СИМ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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