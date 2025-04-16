Почти 90% школ Екатеринбурга работают в две смены

В Екатеринбурге 144 муниципальные школы работают в две смены – это почти 90% от всех общеобразовательных учреждений в городе.

Такие данные привела заместитель департамента образования Ольга Бабченко на заседании профильной комиссии в Екатеринбургской думе. Чиновница пояснила, что загруженность школ имеет объективные причины. Во-первых, на время проведения капремонтов учеников временно прикрепляют к другим школам. Во-вторых, в рамках нацпроектов в образовательных учреждениях появляются специализированные кабинеты (например, инженерные классы), где невозможно организовать поточное обучение, поэтому занятия проводятся в две смены.

Это хорошо видно по динамике численности школьников в Екатеринбурге. За пять лет количество учащихся выросло на 39 тысяч, а число детей, которые обучаются во вторую смену, – на 21,9 тыс.

По данным мэрии, в 2024 году в городе было открыто две новые школы: №133 в Академическом районе на 1200 мест и № 300 на улице Рощинской на 1500 мест. В ближайшие два года будут достроены еще два объекта: школа на набережной Исети рядом с улицей Машинной (1500 мест) и новый корпус школы № 208 на улице Гражданской.

В 2025 году в Екатеринбурге капитально отремонтируют четыре школы на 1470 мест. Это школа № 87 на улице Ферганской, школа № 72 на улице Калинина, школа № 52 на улице Бисертской, а также школа № 69 на улице Сакко и Ванцетти (там ремонт завершится в 2026 году). При этом в капитальном ремонте нуждаются 80 школьных зданий, говорится в докладе мэрии.

Напомним, в 2018 году президент РФ Владимир Путин заявлял о необходимости перевести школьников на обучение в одну смену к 2025 году. Однако в администрации Екатеринбурга почти сразу признали, что выполнить президентское поручение невозможно.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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