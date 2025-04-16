Паслер рассказал, что встречался с Куйвашевым перед его отставкой

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер на встрече с руководителями СМИ рассказал, что встречался со своим предшественником Евгением Куйвашевым, когда произошла ротация главы региона. Паслер рассказал, что у них состоялся разговор. Однако тему обсуждения он предпочел не раскрывать.

Напомним, указ о назначении Паслера главой Свердловской области был подписан 27 марта, а 28 марта состоялось представление его представителям законодательной и исполнительной власти. На мероприятии присутствовал и Евгений Куйвашев, о чьей судьбе сейчас курсируют противоречивые слухи, но достоверно ничего неизвестно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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