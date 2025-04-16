Молодожены перестали гоняться за «красивыми датами» и верить в приметы

В Свердловской области 1668 пар подали заявления о заключении брака в мае, 986 из них – в Екатеринбурге. Самая популярная дата – 16 мая (296 заявлений). При этом «красивую дату» 25.05.25, которую многие бронировали еще с декабря прошлого года, выбрали почти вдвое меньше пар – 151. Об этом «Новому Дню» рассказали в региональном управлении ЗАГС.

Также у свердловчан популярны даты: 5 мая (214 заявлений), 23 мая (194 заявления), 30 мая (185 заявлений) и 15 мая (183 заявления). Будущие супруги могут подать заявление на май до конца апреля, поэтому окончательное число еще может измениться, уточнили в ЗАГСе.

Несмотря на суеверие о браках в мае, гласящее, что «жениться в мае – всю жизнь маяться», количество свадеб в этом месяце не отличается от других, тем более, что в мае много праздничных дней и выходных.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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